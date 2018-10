Star de l’Inter depuis quelques saisons déjà, Mauro Icardi est sous contrat avec les Milanais jusqu’en 2021. Un contrat de longue durée encore donc, mais du côté des Lombards, on souhaite le blinder, notamment face à l’intérêt récurrent de plusieurs grosses écuries européennes.

Une première proposition a été faite, avec un salaire à hauteur de six millions d’euros par saison pour l’attaquant argentin selon la Gazzetta Dello Sport. Une offre refusée par le principal intéressé, qui réclamerait un peu plus de 8 millions annuels. Seulement, limité par le fair-play financier, l’Inter ne peut pas faire de folies... Le média italien précise tout de même que le scénario le plus probable dans ce petit feuilleton reste un accord entre les deux parties.