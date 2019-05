Intronisé ce vendredi nouvel entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte a évoqué brièvement pour la BBC la situation de l’attaquant argentin Mauro Icardi (26 ans). L’avenir à Milan de l’intéressé reste en effet très incertain, même si son contrat expire en juin 2021.

« Nous évaluerons toutes les situations et prendrons les meilleures décisions pour le club. L’équipe est la chose la plus importante pour le présent et pour l’avenir. Je n’ai eu aucun contact avec Icardi, je viens juste de prendre la température, » a commenté l’ancien manager de Chelsea.