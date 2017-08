Arrivé l’été dernier, Dalbert Henrique a déjà quitté l’OGG Nice. Le joueur de 23 ans s’est engagé en faveur de l’Inter Milan, jusqu’en 2022. L’un des grands artisans de la 3e place décrochée par les Aiglons la saison dernière, avait rapidement fait savoir à sa direction qu’il voulait quitter la Côte d’Azur. C’est chose fait à présent avec ce transfert. Il va découvrir son troisième championnat après le Portugal et la France. Il s’est exprimé à la chaîne du club nerazzurro, donnant ses premières impressions.

« C’est un jour très important, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Je réalise un rêve d’enfant et je suis très heureux que cela soit devenu possible. J’espère pouvoir aider l’Inter à tutoyer les sommets, a remporter des titres et je suis content d’être ici. Le transfert a été compliqué, mais j’ai tout fait pour qu’il se réalise, afin de pouvoir concrétiser cet objectif personnel si important. Je suis aujourd’hui très heureux de faire partie de ce projet, je sais que je vais être heureux ici, et j’espère que les efforts consentis seront payant dans le futur. J’espère réussir mon adaptation au championnat italien. C’est un championnat très compétitif, avec de grands joueurs et de grands clubs comme l’Inter. Le chemin sera semé d’embûches, mais j’espère que les choses iront pour le mieux », a-t-il déclaré.