L’Inter Milan souhaite se débarrasser de Radja Nainggolan (31 ans) et ce le plus rapidement possible. Le milieu de terrain belge n’entre en effet pas dans les plans du nouvel entraîneur intériste Antonio Conte. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Diable Rouge courtisé par le Jiangsu Suning FC, aurait recalé la proposition du club chinois.

Et pourtant, l’intéressé avait l’occasion de doubler ses émoluments (il perçoit 4,5 millions d’euros annuels). L’idée de rejoindre un championnat peu attrayant aurait refroidi l’international belge. L’Inter Milan de son côté reste plus que jamais ouvert à un départ, et ce, même sous forme de prêt.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10