Depuis son arrivée au club à l’été 2017, Milan Skriniar fait l’unanimité à l’Inter. Présent du début à la fin lors des 40 matches de la formation milanaise toutes compétitions confondues la saison passée, le défenseur slovaque est toujours aussi important cette saison, avec 32 apparitions au total. Des performances qui attirent forcément les écuries européennes, notamment Manchester United, mais le joueur de 24 ans n’a pas forcément l’intention de partir. Interrogé sur son avenir par Sky Italia, le principal concerné a fait le point.

« Quand j’étais enfant, je voulais devenir footballeur, footballeur d’un grand club et je suis dans un grand club. Comme tous les footballeurs, je veux aussi gagner quelque chose, quelque chose de grand ou plus parce qu’au final, il ne reste que ce qu’un joueur a gagné en mémoire. Pour beaucoup de footballeurs, le rêve est de gagner la Ligue des Champions, donc pour moi aussi, mais il faut commencer doucement, car je n’ai encore presque rien gagné et je dois donc commencer par gagner quelque chose », a lâché Milan Skriniar, encore sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022.