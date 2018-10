Après quatre années passées à l’AS Roma, Radja Nainggolan a décidé de relever un nouveau défi en s’engageant en faveur de l’Inter Milan cet été. Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luciano Spalletti, le milieu de 30 ans s’apprête à disputer son premier derby milanais dimanche contre l’AC Milan (20h30, à suivre en direct sur notre site). Interrogé par La Gazzetta dello Sport avant cette rencontre, le natif d’Anvers en a profité pour adresser un petit tacle à la Juventus.

Questionné sur son antipathie envers le champion d’Italie, Radja Nainggolan n’a pas mâché ses mots : « j’en ai tellement souffert qu’après un certain temps, tu te dit que ce n’est plus possible de rester sans rien faire. » Le Belge a ensuite enchaîné en répondant à une question sur le fait qu’il parlait mal des supporters turinois suite au refus de la Juve de le recruter. « Et c’est pour cela qu’ils m’ont courtisé durant cinq saisons consécutives ! J’ai toujours dit non et c’est peut-être la raison pour laquelle ils l’ont toujours en travers de la gorge avec moi », a conclu le joueur de l’Inter.