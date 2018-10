En ce moment, Mauro Icardi, l’attaquant de l’Inter Milan, est au centre des discussions. L’Argentin est en effet pressenti pour rejoindre le Real Madrid si les Merengues ne parviennent pas à convaincre Chelsea de lâcher Eden Hazard. Dans son édition du jour, Sport, évoque l’avenir d’Icardi avec sa femme et représentante.

« Il n’y a pas d’inquiétude, il est heureux et calme. La prolongation du contrat d’Icardi ne nous inquiète pas. Il est important de marquer dans la Ligue des champions. Après les compétitions par équipes nationales, la Ligue des Champions est le tournoi le plus important et les objectifs pour cette compétition sont très importants. Il a trois ans de contrat avec l’Inter. Le renouvellement de son contrat n’est pas à l’ordre du jour », a indiqué Wanda Nara.