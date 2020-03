L’Inter et son groupe propriétaire, Suning International, ont décidé de faire un beau geste pour intensifier la lutte contre le coronavirus en Italie. Le club annonce ce jeudi sur son site officiel avoir fait une donation de 300 000 masques médicaux et autres produits de santé au Département national de la protection civile italienne.

« Nous espérons que l’expérience réussie de la Chine dans la lutte contre le coronavirus pourra aider à empêcher la propagation rapide du virus en Italie. Dans le même temps, nous continuerons et renforcerons notre contribution pour soutenir l’Italie dans la lutte contre l’urgence », a déclaré Steven Zhang, président du club lombard dans des propos rapportés par le site officiel du club.

| MASK DONATION

Inter and @suning_int have donated 300,000 masks for medical use to the @DPCgov, along with other health products in the fight against the Coronavirus emergency

All the details here https://t.co/yPlbrjGfmp#FCIM

— Inter (@Inter_en) March 12, 2020