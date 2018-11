Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2021, le temps de Paul Pogba à Manchester United est compté, notamment à cause de ses brouilles avec le coach José Mourinho. Si les rumeurs l’envoient à la Juventus, son ancien club, de nouvelles font état d’un concurrent, toujours en Serie A. Selon le Mirror, l’Inter Milan serait également sur les rangs et pourrait disputer le milieu de terrain aux Bianconeri.

Les Nerazzurri prépareraient un plan pour attirer le champion du monde dans leurs rangs. Un projet qui serait mené par Giuseppe Marotta, bientôt nommé directeur sportif du club lombard et ancien de la Juve. Une offre de 95 M€, avec en plus le défenseur Milan Skriniar et l’ailier Ivan Perisic en échange. Reste à savoir si cela intéressera les dirigeants mancuniens.