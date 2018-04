Auteur de 24 buts en 26 rencontres de Serie A, Mauro Icardi réalise une saison exceptionnelle sous le maillot de l’Inter Milan. Dans le viseur du Real Madrid et disposant d’une clause de 110 millions d’euros, l’attaquant argentin devrait faire l’objet d’une prolongation de contrat. D’après le directeur sportif du club lombard, Piero Ausilio, l’issue de ce dossier serait toute proche.

Dans la Gazzetta dello Sport, il a livré qu’il était confiant et que la signature de ce nouveau bail et pourrait intervenir dès aujourd’hui : « Tout se passera de façon normale, un déménagement de sa maison à Milan ? Peut-être qu’il en faudra une plus grande ... Il est bien avec nous, et sa famille est très bien à Milan. L’Inter a toujours montré sa gratitude envers lui, ce ne serait pas une surprise si nous parlions de renouvellement, ce serait le quatrième. »