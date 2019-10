Sur la pelouse du Laugardalsvöllur, l’équipe de France a réussi à battre l’Islande ce vendredi soir, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. En deuxième période, Olivier Giroud a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty (1-0). Présent au micro de TF1 au coup de sifflet final, Didier Deschamps est revenu sur le succès des siens.

« Ce n’était pas simple même si on a eu plusieurs opportunités de mettre le deuxième but. C’était un match d’hommes, plein d’engagement. On a eu beaucoup le ballon. On aurait pu se mettre à l’abri mais bon... C’est une bonne victoire avant le match qui nous attend lundi », a déclaré le sélectionneur des Bleus.

