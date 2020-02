Invité du Vestiaire sur RMC Sport, Ismaël Bennacer (22 ans), pièce incontournable de l’AC Milan de Stefano Pioli et de l’Algérie de Djamel Belmadi, est revenu sur son dernier mercato d’été et, notamment, ses contacts avancés avec l’Olympique Lyonnais. « J’ai toujours dit à mon agent, s’il y a du concret, tu me le dis. (...) Mon choix était déjà fait avant la finale, je savais que c’était Milan. J’ai attendu. J’ai choisi deux-trois jours avant la finale. Je voulais vraiment attendre jusqu’à la fin pour ne pas avoir de regrets », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Il y avait eu des contacts avec l’OL. C’était un bon projet. (...) Parce qu’ils n’avaient pas encore de coach à l’époque. J’ai rencontré Florian Maurice. Il m’a dit : "on te veut, tu as le profil pour Lyon et je pense que n’importe quel entraîneur te voudra à Lyon. Ton profil serait parfait". Après, Sylvinho et Juninho sont arrivés et je n’ai plus eu de nouvelles. D’un coup », a-t-il indiqué. L’OL a préféré Jean Lucas, Thiago Mendes et, plus récemment, Bruno Guimarães dans ce secteur.