24 juin 2014. C’est la dernière fois que Mario Balotelli (29 ans) a enfilé le maillot de l’Italie en match. Depuis, plus rien. Et alors qu’il a su se relancer à l’OGC Nice depuis l’été 2016, l’attaquant transalpin n’arrive toujours pas à s’expliquer le pourquoi de son absence. « Je n’ai toujours pas compris pourquoi Ventura ne m’a pas pris. Quand je l’ai vu le 1er mai, après Nice-PSG, il m’a tenu un étrange discours, me disant qu’il voulait que je sois un leader. Après, plus de nouvelles. Maintenant que l’Italie est éliminée, tout le monde s’en prend à lui, je ne veux pas intervenir. Mais je n’ai toujours pas compris pourquoi il m’avait laissé de côté », a-t-il lancé.

Super Mario est encore très touché par l’élimination de la Squadra Azzurra en barrages. « Je suis encore énervé quand je repense à Italie-Suède. Tu ne peux pas être éliminé quand dans ton équipe tu as Belotti, Immobile et Insigne. Sans parler des vétérans. Les Suédois avaient, au mieux, deux joueurs du niveau des nôtres. C’est incroyable », a-t-il lâché avant de conclure. « Je rêve de revenir en sélection ». À bon entendeur.