Nommé sélectionneur de l’Italie en mai dernier, Roberto Mancini ne semble pas totalement compter sur Ciro Immobile. Depuis sa prise de fonction, le technicien italien a convoqué à deux reprises (sur 3) l’attaquant de la Lazio, mais ce dernier n’a disputé que deux rencontres sur quatre, avec seulement 34 minutesdisputés lors de la dernière trêve internationale. Le joueur de 28 ans semble donc avoir perdu la confiance de son sélectionneur.

Auteur d’un but sur penalty et d’une passe décisive lors de la victoire de la Lazio contre Parma ce dimanche (0-2), Ciro Immobile est revenu sur sa situation en Nazionale. Et l’ancien joueur du Torino compte bien retaper dans l’œil de Mancini. « J’étais très serein, ce sont des choix qui sont faits, mais aujourd’hui je n’ai marqué que pour la Lazio. Mancini connaît mes caractéristiques, je retrouverai la confiance du sélectionneur », a déclaré l’avant-centre dans des propos relayés par La Gazetta dello Sport.