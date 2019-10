Formé à l’AS Roma, Francesco Totti n’a connu que le club romain durant sa longue carrière qu’il a arrêtée en 2017. Mais après avoir raccroché les crampons, le milieu offensif italien est devenu directeur sportif de la Louve pendant deux ans. Désormais sans club, l’ancien joueur pourrait cependant retrouver les terrains, mais pas les mêmes. Interrogé par Sportitalia, le président de la Fédération italienne de futsal Andrea Montemurro a envoyé un message au numéro 10 dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.

« En sachant que Totti joue maintenant au football à huit et qu’il est toujours en forme, ce serait un rêve de le voir sur un terrain de futsal avec le maillot de l’équipe nationale », a expliqué ce dernier à la télévision italienne, avant de poursuivre sur Radio Sportiva : « la dynamique entre le football et le foot à cinq est différente, mais avoir un phénomène comme lui avec nous serait fantastique. » Dans les prochains jours, l’équipe d’Italie affrontera en tout cas la Biélorussie, l’Angleterre et la Hongrie dans le cadre du tour principal (qualifications) de la Coupe du Monde de futsal qui se déroulera en 2020.