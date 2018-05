Intronisé sélectionneur de l’Italie lundi dernier, Roberto Mancini vient de dévoiler sa première liste. L’ancien entraîneur de Manchester City a convoqué 30 joueurs pour affronter l’Arabie Saoudite (28/05), la France (01/06) et les Pays-Bas (04/06). D’ailleurs, il n’a pas hésité à faire des choix forts.

Ainsi, Mario Balotelli fait son grand retour en sélection. Il n’y avait plus évolué depuis la Coupe du monde 2014. Parmi les surprises figurent Domenico Berardi (Sassuolo), Matteo Politano (Sassuolo), Emerson Palmieri (Chelsea) et Rolando Mandragora (Crotone). Des retours surprenants interviennent avec les présences de Salvatore Sirigu (Torino), Domenico Criscito (Zenith) et Claudio Marchisio (Juventus).