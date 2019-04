Entre Roberto Mancini et Mario Balotelli (28 ans), c’est je t’aime moi non plus. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra a envoyé un nouveau message à Super Mario en conférence de presse. Le technicien italien lui a rappelé que ses performances à l’Olympique de Marseille (8 buts en 12 apparitions en L1) ne suffisaient pas pour être convoqué avec la Nazionale.

« Il sait, qu’en plus de marquer des buts et de bien jouer, il doit bien se comporter. Sur le terrain, un joueur qui risque d’être expulsé à tout moment devient un problème. Il le sait, je ne lui ai pas dit qu’une fois », a-t-il lâché, relayé par le Corriere dello Sport. C’est dit. Le Phocéen sait à quoi s’en tenir.