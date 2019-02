Appelé pour la dernière fois en septembre 2018 avec la Squadra Azzurra, Mario Balotelli (28 ans,36 sélections, 14 buts) reste néanmoins dans le radar du sélectionneur national Roberto Mancini. Interrogé dans les colonnes du Corriere della Sera, ce dernier a d’ailleurs envoyé un message fort à son ancien protégé du côté de l’Inter Milan et de Manchester City, de retour en forme avec l’Olympique de Marseille ces dernières semaines (2 réalisations en 3 matches).

« On espère qu’il va continuer à beaucoup marquer, parce que tout dépend de lui. Si on parlait du Balotelli d’il y a dix ans, qui courait partout, ce serait l’idéal (pour la sélection). Mais à 28 ans, il est encore en pleine possession de ses moyens. Je l’ai géré pendant de nombreuses années et cela ne me pose pas de problèmes. C’est à lui d’avoir la tête à l’endroit, comme il ne l’a jamais eue ces dernières années pour mériter d’être convoqué. Il doit bien jouer, marquer et faire attention à ne pas prendre de jaunes. (...) Il doit comprendre qu’il n’aura plus beaucoup d’autres occasions », a lâché le technicien transalpin. À bon entendeur.