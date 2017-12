Alors que West Ham United (19e) affronte Arsenal (6e) lors de la dix-septième journée du championnat d’Angleterre, l’entraîneur fraîchement nommé des Hammers, David Moyes, a reconnu être intéressé par Jack Wilshere. Le milieu central anglais de 25 ans, ravagé par les blessures ces dernières années, semble enfin trouver une régularité sur le terrain malgré un manque de temps de jeu en Premier League.

Et comme l’a expliqué Moyes, qui a comme mission de maintenir West Ham en Premier League : « le mercato hivernal peut faire la différence dans la course au maintien ». Wilshere pourrait être visé par l’ex-coach de Manchester United. Vous espérez que si vous prenez un joueur d’un autre club de Premier League, ce serait beaucoup plus facile pour lui d’entrer directement dans l’équipe et bien jouer. Mais Jack Wilshere serait quelqu’un que nous devons observer s’il était disponible », poursuit Moyes dans des propos relayés par The Guardian.