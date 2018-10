Interrogé par les supporters de l’OM sur Viber* sur la marge de progression du club, Jacques-Henri Eyraud a exposé les quatre piliers de la direction du club phocéen pour pérenniser encore plus le club au plus haut niveau national et continental. Outre l’apport de nouveaux joueurs, la prise de contrôle prochaine du stade et les améliorations à venir à l’Orange Vélodrome, ainsi que la présence dans les associations, le président du club phocéen a évoqué les apports financiers à venir. A l’écouter, l’OM est toujours dans une phase d’investissements lourds. Mieux, JHE a promis un investissement massif dans les années à venir.

* Le Community OM de Viber un groupe de plus de 17 000 fans. Il permet aux utilisateurs une approche différentes que sur d’autres réseaux sociaux et permet aux fans de l’OM de poser une question chaque semaine au joueur qui se retrouve en conférence de presse, d’interagir avec la direction du club en chat, etc...