Vendredi, les Football Leaks ont révélé qu’une Super Ligue européenne de seulement seize équipes (desquelles font partie le PSG et l’Olympique de Marseille) était en projet, à l’initiative de clubs anglais. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, est revenu longuement sur ce sujet et n’hésite pas à parler d’hypocrisie car selon lui, elle est déjà mise en place.

« Dans les instances européennes, la ligue fermée, c’est l’éléphant dans la pièce. Tout le monde y pense et personne n’en parle... La réalité, c’est qu’elle est déjà à l’oeuvre. Les 80 % des clubs participant aux phases éliminatoires de la Ligue des Champions sont les mêmes depuis vingt ans et la réforme qui a limité l’accès à la compétition a figé un peu plus le statu quo. Avec deux places qualificatives pour les phases de groupe, il est clair que la France s’est fait plumer », a-t-il dans un premier temps déclaré, avant de poursuivre. « Il y a donc déjà un football à deux vitesses où une élite se dégage et génère des moyens exorbitants, quand ces élites ne sont pas dans les mains d’États, comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Quand vous voyez que le top 10 européen est constitué d’un groupe de clubs dont le budget annuel est supérieur à 400 millions d’euros, vous vous dites que le football ne peut qu’attirer des investisseurs capables de mettre beaucoup d’argent afin de rendre pérenne une ligue fermée, réunissant les clubs les plus populaires au monde. »