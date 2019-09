Révélation de la dernière saison de Bundesliga avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho (19 ans) a bien débuté sa saison avec déjà 3 buts et 4 passes décisives en 5 rencontres. L’ailier anglais qui est présent au rassemblement des Three Lions a été interrogé sur un possible retour en Angleterre en conférence de presse.

« Je ne peux pas savoir ce que réserve l’avenir, mais cela ne me dérangerait pas. Le championnat espagnol ne me dérangerait pas, mais nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui. Je suis juste content de pouvoir jouer. C’est l’essentiel. J’aide seulement mon équipe et j’apprends tous les jours quand je suis sur le terrain. » Passé par les classes jeunes de Manchester City, son nom est évoqué du côté des Sky Blues mais aussi de Manchester United.

