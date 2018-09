Gêné par des problèmes physiques, Jan Oblak a décidé de ne pas participer aux deux prochains rassemblements de la Slovénie. Le gardien de l’Atlético de Madrid a trouvé un accord avec sa fédération qui le dispense des matches de la sélection en 2019.

Il ne participera pas aux prochaines rencontres de la Ligue des Nations face à la Norvège (13 et 16 octobre), Chypre (16 novembre) et la Bulgarie (19 novembre). Pour la Slovénie le coup est rude, d’autant plus que le pays d’Europe Centrale ne pourra pas compter sur Samir Handanovic (Internazionale) qui a pris sa retraite internationale fin 2015.