Cette nuit, le Japon a décidé de se séparer de son entraîneur Vahid Halilhodžić à deux mois de la Coupe du Monde. La raison ? Des mauvais résultats et une cassure avec les joueurs de la sélectionne nippone.

La Fédération japonaise (JFA) a annoncé que c’est l’ancien international nippon (12 sélections, 1 but entre 1977 et 1978) Akira Nishino qui prendra les rênes des Samouraïs bleus. Sa mission sera de tenter de qualifier le Japon pour les phases finales de la Coupe du Monde. Pour rappel, le Japon se trouve dans le groupe H, en compagnie de la Colombie, du Sénégal et de la Pologne.