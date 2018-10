Après 7 saisons passées au Paris Saint-Germain, Javier Pastore a changé d’air l’été dernier. Direction l’AS Roma pour l’élégant milieu offensif argentin, qui continue de slalomer entre ses habituelles blessures musculaires (il sera forfait pour le match de Ligue des Champions de la Roma contre le CSKA Moscou). Mais il n’en oublie pas pour autant son ancien club, comme il l’a expliqué au micro de Bein Sports.

« J’ai joué 7 ans là-bas, j’ai grandi là-bas. Je me suis beaucoup amélioré dans cette équipe. Ça va rester toujours une partie de ma vie. Je continue à regarder, à parler avec les joueurs, avec tout le monde. J’étais le plus ancien. J’ai vu l’arrivée de tous les joueurs qui sont encore là-bas. Je suis en contact avec eux. J’ai 6-7 amis que je me suis faits, en dehors du football, que sont Verratti, Di Maria, Cavani, Marquinhos… Je parle encore beaucoup avec eux. Ils sont bien, ils sont tous contents, car ils ont commencé le championnat très fort et j’espère que ça va continuer comme ça », a déclaré El Flaco, qui maintiendra certainement sa popularité intacte auprès des supporters parisiens.