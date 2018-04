Une fois encore, Javier Tebas, le président de la Liga, a été interrogé sur le Paris Saint-Germain et sur les clubs appartenant à un état. Et une nouvelle fois, le sulfureux dirigeant espagnol s’est montré très sévère avec le club de la capitale française.

« Le PSG devrait être exclu de la compétition (la LDC, NDLR). Les contrôles a posteriori, ça ne me plaît pas. Le mal est déjà fait. Il a déjà éliminé des clubs. On continuera à lutter, qu’on fasse attention à nos requêtes ou pas. Ce sont des contrats de sponsorings surévalués qui ne sont pas légitimes », a déclaré Tebas dans les colonnes du quotidien AS, après les nouvelles révélations affirmant que l’UEFA considérait certains contrats signés par le PSG et certains de ses sponsors comme étant surévalués. Il a également été interrogé sur un possible retour de Neymar en Espagne : « je n’en sais rien, demandez aux clubs qui peuvent se l’offrir ».