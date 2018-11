Dans des propos rapportés par Marca, le président de la Liga Javier Tebas s’est exprimé sur l’affaire Sergio Ramos, contrôlé positif lors d’un contrôle anti-dopage après la finale de la Ligue des Champions 2017.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que le Real Madrid et Sergio Ramos n’ont pas été impliqué dans des affaires de dopage. Je connais très bien l’avis de Florentino Pérez sur ce sujet et c’est un homme obsédé par la lutte contre le dopage dans le sport et dans le foot. Je n’ai aucun doute que les choses sont très claires là-bas », a-t-il lancé.