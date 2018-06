Après Neymar la saison dernière, la Liga pourrait être amenée à perdre une autre égérie de son championnat. En effet, l’avenir de la star du Real Madrid Cristiano Ronaldo est plus qu’incertain. Un départ du quintuple ballon d’or serait vécu comme un cataclysme au sein de la maison blanche, mais également pour Javier Tebas, le grand patron de la Liga.

Alors que ce dernier s’était déjà invité dans le dossier CR7, il a une fois de plus réaffirmé ses positions. Et par la même occasion, celui de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, même si sa situation est plus différente puisqu’il devrait rester en Espagne. « Je pense que Cristiano restera au Real Madrid et Antoine Griezmann restera à l’Atlético », a-t-il déclaré sur Onda Cero.