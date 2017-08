Barré par le standing des attaquants du PSG, Jean-Kévin Augustin est allé trouver du temps de jeu à Leipzig, surprenant deuxième du dernier championnat d’Allemagne. Le joueur de 20 ans formé à Paris y a signé pour 5 ans et y disputera la Champions League cette saison. Pour son premier match, il a même inscrit un triplé. Dans les colonnes du quotidien allemand Bild, Augustin est revenu sur son arrivée en Allemagne et sur celle de Neymar à Paris :

« A Paris il y a plus d’étoiles et de très haute qualité qu’ici. Nous sommes une jeune équipe qui cherche à se prouver. Ce qui m’a frappé, c’est la chaleur des fans. Ils sont tous très gentils. Et le centre de formation est mieux ici qu’à Paris. Neymar ? C’est bien pour le club et les fans. Mais je suis allé à Leipzig pour jouer plus. Le passé ne m’intéresse plus désormais. »