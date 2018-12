Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean Michel Aulas était l’invité de l’émission Breaking Sport sur RMC Sport. Ce dernier en a profité pour parler mercato, mais aussi du jeu de son équipe. Selon lui, certaines critiques sont injustes : « quand on veut être offensif, on s’expose plus, il faut accepter de prendre plus de risque il faut être présent en championnat et en Champions League. »

« Il y a des équipes plus fortes que nous qui ne sont pas invaincues (ndlr, en Ligue des Champions). Il faut conserver la place de qualification en huitième et terminer sur le podium à l’issue de la saison. Cette équipe me donne tellement de bonheur quand elle bat Manchester City ou écrase l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium » a-t-il lâché.