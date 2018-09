Le consultant Bein Sport Jean-Pierre Papin a réagi dans une interview au Parisien après la défaite en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face à Liverpool 3-2. L’ancien attaquant de l’AC Milan ne comprend pas le manque d’efforts fournis par la MCN.

« Dans le football moderne, tout le monde travaille. Tu ne peux pas t’imposer si les attaquants ne font pas un minimum d’efforts de replacement. En plus, en défendant, ils partiraient de plus bas, seraient plus près des autres et ce serait plus facile de lancer les offensives. » Avant de rajouter : « Paris, ce ne sont pas des héros, ce sont des ego. A un moment, quel que soit le statut, il faut se mettre au service de l’équipe. Il y a une différence entre les stars qu’on voit à l’étranger et celles de chez nous. On a l’impression qu’en France, ce n’est pas gérable. Pourquoi à Liverpool, les mecs se mettent « le cul par terre » et pas chez nous ? Quand Neymar jouait à Barcelone, il défendait de temps en temps… »