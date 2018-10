Actuellement en équipe de France Espoirs, Jeff Reine-Adelaïde a livré son analyse sur le championnat de France dans un entretien qu’il nous a accordé lundi à Clairefontaine. Et le joueur du SCO d’Angers a avoué que Kylian Mbappé était le joueur qui l’impressionnait le plus en L1. Un joueur avec lequel il a déjà évolué plus jeune en sélection et dont il dit le plus grand bien.