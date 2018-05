Ancien joueur de Tottenham, Jermaine Jenas est devenu consultant pour BBC Sport depuis la fin de sa carrière en 2014. L’ancien milieu de terrain a d’ailleurs eu des mots durs envers José Mourinho. Comme le rapporte le Daily Mail, Jenas a été choqué du comportement du Portugais à l’encontre de Marcus Rashford : « J’ai trouvé que ce qu’il a fait après le match de Brighton (36e journée) était dégoûtant pour être honnête avec vous. »

Il a pointé le manque de pédagogie de ce dernier envers l’attaquant anglais : « Quand vous dirigez un jeune joueur comme Marcus Rashford, la chose que je n’ai pas aimé, c’était la sortie publique qu’il avait eu à cette époque. Ça lui a donné l’opportunité de dire tais-toi, j’ai raison et tu as tort et ce n’est pas un ton que tu devrais utiliser avec un jeune joueur. »