Courtisé par le Paris Saint-Germain cet été, Jérôme Boateng n’a jamais été aussi proche de quitter le Bayern Munich. Mais après plusieurs semaines de tractations, le transfert de l’international allemand a finalement capoté. Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung ce mercredi, le défenseur central est revenu sur cet épisode qui a laissé des traces.

« J’y ai pensé sérieusement, je le dis honnêtement. C’était une option concrète, j’en avais déjà parlé avec ma famille. Nous avons parlé de sa conception du football, de son idée pour Paris, et aussi du rôle que je pouvais y jouer, et tout cela m’avait vraiment plu. Il m’a fallu un jour ou deux pour digérer tout ça et réaliser, mais maintenant je vais vraiment bien, » a ainsi commenté le joueur du Bayern Munich.