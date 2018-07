L’histoire est bel et bien finie entre Joao Mario et l’Inter Milan ! Le milieu offensif portugais a exprimé son envie de partir. Et selon Bein Sport, il devrait trouver un point de chute en Premier League, chez le promu Wolverhampton.

S’il rejoint les Wolves, il rejoindrait une grande colonie portugaise. En effet, après l’arrivée de Rui Patricio, Joao Mario pourrait être le 7e Lusitanien de l’effectif, le 8e si l’on compte l’entraîneur Nuno Espirito Santo. Une équipe bâtie par un certain Jorge Mendes...