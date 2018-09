Ce n’est pas nouveau, Joey Barton, ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre autres, n’apprécie pas Neymar. Il s’est même fendu d’un tweet moqueur après la défaite en Ligue des Champions à Liverpool (2-3). Aujourd’hui dans un entretien pour L’Équipe, l’Anglais a encore une fois critiqué la star brésilienne, qui est, selon lui, un phénomène marketing.

« Je pense qu’il est le Kim Kardashian du football. Neymar n’est pas le meilleur joueur du monde, on l’a encore vu en Russie. Il n’est pas au niveau de Ronaldo et Messi, et il y a beaucoup d’autres joueurs devant lui. Neymar, plus qu’un phénomène de football, c’est un phénomène de pub, comme les Kardashian. Quand tu vois le PSG avec un maillot Jordan ! Sérieusement ? Hey, les gars, c’est une marque de basket ! Et vous êtes un club de foot ! C’est bizarre ou c’est moi ? » Barton est toujours aussi rugueux, même en dehors des terrains.