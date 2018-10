Selon les informations du Diari de Tarragona, le Reus CF, pensionnaire de Segunda Division, cherche des investisseurs pour sortir de sa mauvaise passe financière. Et toujours d’après le quotidien espagnol, deux hommes bien connus du football mondial se sont penchés sur la situation de l’écurie catalane.

On apprend en effet qu’un groupe d’investisseurs emmené par Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo et patron de Gestifute, et Peter Lim, homme d’affaires singapourien propriétaire du FC Valence, s’est porté candidat à injecter des liquidités il y a quelques semaines. La situation s’étant empirée depuis (la dette de Reus s’élève à 5 M€), on assistera peut-être à un retour de flamme.