Le 3 décembre prochain, on connaîtra le nouveau Ballon d’Or. Si Cristiano Ronaldo l’a remporté quatre fois sur les cinq dernières années, le Portugais espère triompher une nouvelle fois. Cependant, beaucoup de noms reviennent avec insistance dans la course à cette distinction personnelle, dont notamment Kylian Mbappé, Luka Modric, Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou encore Lionel Messi. Dans des propos relayés par Tuttosport, Jorge Mendes a donné son favori. Et sans surprise, il place CR7 en tête de liste.

« A mon avis, il suffit de voir ce qu’est devenu le Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Je pense qu’il remportera le Ballon d’Or cette année. Il va très bien, c’est le meilleur joueur de son âge et de toute l’histoire du football. Si son absence a impacté le Real Madrid, c’est l’inverse pour la Juventus qui s’est améliorée », a ainsi déclaré l’agent du Portugais.