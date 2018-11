Old Trafford n’a encore jamais vu le vrai visage d’Alexis Sanchez. Celui qui est arrivé en provenance d’Arsenal en janvier 2018 peine à montrer toutes ses qualités. Depuis le début de la saison, il n’a marqué qu’un seul but en championnat (en 9 matches) et a même perdu à sa place au profit de Martial ou encore Rashford. Pour autant, José Mourinho n’imagine pas une seconde que le Chilien puisse partir dès cet hiver.

« Son désir est de jouer pour l’équipe. Il essaie de s’adapter à la manière dont on joue et vice-versa. Je ne pense pas qu’il partira, il ne m’a jamais dit qu’il voulait partir ou qu’il n’était pas heureux de rester. Peut-il faire mieux ? Nous pouvons tous faire mieux. Je peux faire mieux, il peut faire mieux, tous les joueurs peuvent faire mieux » a prévu le coach des Red Devils en conférence de presse. Le message est passé.