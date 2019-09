Alors qu’il n’est plus entraîneur depuis son licenciement en décembre dernier de Manchester United, José Mourinho n’a pas encore trouvé de banc. Si les rumeurs persistent quant à un retour du Portugais au Real Madrid, le principal intéressé préfère en rigoler.

C’est en tout cas la posture qu’il a adopté au micro de Sky Sport Italia en marge de la cérémonie The Best organisée par la FIFA : « je suis bien ici, j’aime bien retourner à Milan. Le Real Madrid ? Mon seul banc est à la maison. » Du Special One dans le texte.

