Libre depuis plus de six mois et son départ de Manchester United, José Mourinho (56 ans) n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Le coach portugais ne manque pas de propositions pour autant. Récemment, il était lié à la formation chinoise de Guangzhou Evergrande et la sélection de l’Empire du Milieu.

Présent pour assister aux qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone, José Mourinho a affirmé son envie de retrouver un club au micro de Sky Sports : « j’ai envie de revenir, mais je dois attendre pour le bon club, le bon projet. Et, dans l’intervalle, je fais des choses que j’aime faire. Je préfère travailler, mais j’aime les autres sports et c’est une bonne occasion de profiter. »

