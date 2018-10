Auteur d’un début de saison époustouflant avec Chelsea, Eden Hazard a déjà inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en seulement huit journées de Premier League. José Mourinho, ancien coach d’Hazard chez les Blues, avec qui il a remporté le titre de champion en 2015, a encensé le Belge en conférence de presse hier.

« L’histoire dit que quand Eden Hazard est le meilleur joueur de Premier League, Chelsea est champion », a déclaré le Special One, qui doit affronter son ancienne équipe aujourd’hui à 13:30 (à suivre sur notre live commenté). Le Mou est même allé plus loin en confiant qu’il souhaitait le diriger à nouveau. « J’aimerais beaucoup l’avoir à Manchester United. Mais je ne pense pas que Chelsea le vendra à MU, donc ce n’est pas un problème, car Chelsea est dirigé par des gens intelligents et expérimentés qui jamais ne nous vendraient Eden. » Les retrouvailles de cet après-midi entre les deux hommes s’annoncent chaleureuses.