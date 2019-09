Joueur de Manchester United entre 2009 et 2012, Michael Owen (39 ans) s’est penché sur l’actualité de son ancien club et plus particulièrement sur le profil de Marcus Rashford (21 ans). Auteur de deux buts en quatre matchs de Premier League, l’attaquant anglais fait parler de lui, notamment avec son penalty raté lors de la défaite des Red Devils contre Crystal Palace (1-2). Pour l’ancien international anglais, le problème se situe dans la mentalité du joueur qui ne correspond pas au poste auquel il joue comme le rapporte l’Evening Standard.

« Je ne pense pas qu’il soit obsédé par les buts. C’est un meilleur joueur, plus complet que moi, il a un toucher génial et une habileté totale que je n’ai jamais eue, mais il n’a pas l’instinct de tueur que j’avais. Des joueurs comme Robbie Fowler, Agüero ou Harry Kane sont des personnes obsédées par les buts. Je ne pense pas qu’il soit obsédé par les objectifs. Je sais que Rashford n’a jamais été un avant-centre quand il était enfant, il a toujours voulu jouer au large ou en n°10. Je sais que ses entraîneurs à l’académie Man United l’encourageaient toujours à suivre le ballon, à taper dans les pieds et à entrer dans la surface, à devenir un buteur. Ce n’était jamais vraiment son désir, il était toujours hors des sentiers battus, un toucher génial et tout ce qui va bien », a expliqué l’ancien joueur.

