Chaque week-end, Footmercato fera un retour sur les transferts officiels de ce mercato d’été. Mais nous reviendrons également sur toutes les actualités chaudes de la fin de la semaine.

Cette semaine, certains dossiers se sont enfin finalisés. En Ligue 1, l’un des clubs les plus actifs a été l’OGC Nice qui a su s’offrir les services de Weysley Sneijder et d’Allan Saint-Maximin. Bordeaux se renforce avec les venues d’Otavio et Jonathan Cafu, à Nantes c’est Guillaume Gillet qui a plié ses bagages pour rejoindre l’Olympiakos. À Saint-Étienne, on continue d’affiner le groupe professionnel avec les arrivées d’Hernani et Alexandros Katranis. Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain a prêté pendant une saison Jean-Christophe Bahebeck au club hollandais d’Utrecht. À l’étranger, la Turquie affole toujours le marché avec Jermain Lens, Soldado ou encore Gary Medel qui arrivent. L’OM se renforce dans le couloir gauche avec l’arrivée de Jordan Amavi. Enfin, le dossier qui a retenu une grande attention cette semaine c’est Ousmane Dembélé qui se rapprocherait de plus en plus du FC Barcelone. Mais il n’est pas le seul joueur de Dortmund qui pourrait partir puisque Pierre-Emerick Aubameyang n’exclurait pas un départ lui aussi.