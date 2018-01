Cette semaine, la Ligue 1 a connu une semaine très agitée car il y a eu beaucoup de mouvements. Si à Bordeaux, on s’est séparé de Jocelyn Gourvennec, le club au scapulaire a également perdu Jérémy Toulalan qui a décidé de rompre son contrat avec les Marine et Blanc. A Saint-Etienne, on s’est renforcé avec la venue de Paul-Georges Ntep en provenance de Wolfsburg. A l’étranger, l’Angleterre continue toujours ses petites emplettes avec l’arrivée de Walcott à Everton contre plus de 20 millions d’euros. En Espagne, le FC Barcelone nage sur tous les fronts et a décidé de prolonger Sergi Roberto et Gerard Piqué tout en incluant une clause libératoire de 500 millions d’euros. En Italie, Benevento continue de recruter en s’offrant les services de Djuricic et de Sandro. Enfin aux Pays-Bas, on a noté le grand retour de Robin Van Persie à Feyenoord.

Nous revenons également sur les dossiers chauds de cette semaine avec Lassana Diarra qui semble se rapprocher encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Et de l’autre côté de la Manche, Manchester United et Arsenal seraient sur le point de finaliser la transaction d’Alexis Sanchez et celle d’Henrik Mkhitaryan.