Chaque week end, Foot Mercato fera un retour sur les transferts officiels de ce mercato d’été. Mais nous reviendrons également sur toutes les actualités chaudes de la fin de la semaine.

En ce début de mercato, certains clubs de Ligue 1 en ont profité pour se renforcer en vue de la phase retour de la Ligue 1. A l’image de Bordeaux qui s’est fait prêter Soualiho Meîté en manque de temps de jeu à Monaco. Certaines gloires du football ont enfin trouvé un point de chute à l’image de Diego Forlan qui a signé au Japon. En Angleterre, Adrien Silva est enfin arrivé à Leicester. A Chelsea, on s’est offert les services de Ross Barkley pendant qu’Everton a validé l’arrivée de Cenk Tosun et le départ de Kévin Mirallas. En Italie, la Juventus a prêté Marko Pjaca à Schalke 04. Dans le même temps, le Torino s’est séparé de Sinisa Mihajlovic et l’a directement remplacé par Walter Mazzarri.

De son côté, le FC Barcelone a enfin conclu l’arrivée de Philipe Coutinho en provenance de Liverpool. Le milieu de terrain brésilien doit encore passer sa visite médicale. Il sera présenté à la presse ce lundi à la presse. Le club catalan a déjà inséré une clause libératoire de 400 millions d’euros.