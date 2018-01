Dans les derniers jours de ce marché hivernal, certains clubs de Ligue 1 continue de se renforcer à l’image de l’AS Saint Etienne qui s’est offert les services d’un certain Neven Subotic. Le Paris Saint-Germain a récupéré enfin Lassana Diarra qui était sans club. Monaco a réussi l’un des coups en faisant venir Pietro Pellegri en provenance du Genoa pour 25 millions d’euros. A l’étranger, l’Atletic Bilbao a surpris son monde avec la prolongation de Kepa assortie d’une clause libératoire de 80 M€. Toujours en Espagne, c’est le Barça qui a dit adieu à Javier Mascherano qui est parti en Chine.

De son côté, le Paris Saint-Germain souhaite toujours dégraisser son effectif de certains joueurs qui ont un temps de jeu diminué depuis le début de la saison. Cela concerne notamment Javier Pastore qui souhaite plus que jamais quitter le club de la capitale. La piste la plus privilégiée serait celle de l’Inter Milan. Toutefois, les dirigeants souhaitent un transfert sec pendant que la direction nerazzurra souhaite un prêt. Pour Lucas Moura, le son de cloche est bien différent puisque les négociations s’accélèrent avec Tottenham et il pourrait rallier Londres dans les prochaines heures.