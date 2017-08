Chaque week-end, Footmercato fera un retour chaque week-end sur les transferts officiels de ce mercato d’été. Mais nous reviendrons également sur toutes les actualités chaudes de la fin de la semaine.

Quelques dossiers ont finalement abouti cette semaine. En Angleterre, le marché a été particulièrement actif avec les venues de Benjamin Mendy et Chicharito Hernandez qui ont rejoint respectivement Manchester City et West Ham. De l’autre côté des Alpes, la Juventus a enfin conclu l’arrivée de Federico Bernardeschi en provenance de la Fiorentina. En Ligue 1, Rennes a surpris tout son monde en recrutant Ismaïla Sarr du FC Metz pour près de 17 M€. À Lille, on renforce le milieu de terrain avec la venue du brésilien Thiago Maia. Et Claudio Ranieri a obtenu ses premières recrues défensives avec la venue de Nicolas Pallois et Ciprian Tatarusanu. Au Paris Saint-Germain, on continue de travailler sur le dossier Neymar, un joueur que le Barça ne voudrait pas céder, mais les dirigeants franciliens songeraient à payer la clause libératoire du brésilien.