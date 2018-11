Libre depuis la fin de son expérience à la tête de la sélection des États-Unis en 2016, Jürgen Klinsmann est prêt pour de nouveaux défis. L’ancien attaquant de 54 ans a été interviewé par le Stuttgarter Zeitung. Sans langue de bois, il a affirmé son envie de retrouver un club au plus vite.

« Je me rends compte qu’avec plus de 40 ans d’expérience et mon réseau, je suis de retour dans le circuit professionnel. Je peux imaginer un travail d’entraîneur, mais aussi une activité de directeur sportif, qui travaille de manière stratégique dans un club ou une association et dresse un tableau plus général. Je suis ouvert à tout et peux aussi imaginer un retour en Europe ou en Allemagne. »