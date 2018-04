Présent sur les bords de la Mersey depuis octobre 2015, Jürgen Klopp réalise un super parcours avec Liverpool. Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions et actuellement troisièmes de Premier League, les Reds vivent une saison exceptionnelle. Interrogé sur son avenir par Sky Sports, il a expliqué qu’il ne pensait pas du tout à son futur : « C’est une décision ferme. N’importe quel club peut me contacter, mais à cet âge je n’entraînerai pas. Au contraire, il n’est nullement exclu que je prenne ma retraite beaucoup plus tôt que ne le font normalement les entraîneurs. Je pense que c’est un travail très intense, je ne vais pas rester sur le banc jusqu’à un certain âge. »

Pourtant à 50 ans, l’Allemand a encore de belles années devant lui. Sur une période ascendante de sa carrière, il paraît inconcevable de le voir tout arrêter mais cette possibilité semble très probable. Du moins, il prendra du repos après son passage sur le banc des Reds : « Après cette expérience à Liverpool, je vais certainement prendre une année sabbatique. C’est une promesse que j’ai faite à ma famille. Mais à ce jour, il n’est même pas exclu que, à ce moment-là, je salue tout le monde et arrête d’entraîner. »